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Режим ЧС ввели в Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лена

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Объявлен режим чрезвычайной ситуации в Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лене и угрозы устойчивому водоснабжению города, сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующее распоряжение 31 августа подписала глава города Сардана Аквсентьева.

"Режим ЧС вводится в связи с сохраняющимися ниже проектных отметками, которые лимитируют судоходство на реке Лена у Якутска, а также в связи с возникновением угрозы обеспечения населения города бесперебойным и качественным водоснабжением", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на обеспечение водой населения и жизнеобеспечивающих предприятий.

Якутия

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