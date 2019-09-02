Режим ЧС ввели в Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лена

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Объявлен режим чрезвычайной ситуации в Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лене и угрозы устойчивому водоснабжению города, сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующее распоряжение 31 августа подписала глава города Сардана Аквсентьева.

"Режим ЧС вводится в связи с сохраняющимися ниже проектных отметками, которые лимитируют судоходство на реке Лена у Якутска, а также в связи с возникновением угрозы обеспечения населения города бесперебойным и качественным водоснабжением", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на обеспечение водой населения и жизнеобеспечивающих предприятий.