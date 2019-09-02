В Чечне осудили на 25 лет члена банды Басаева и Хаттаба

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Чеченской республики вынес приговор жителю региона Хасану Оздиеву по обвинению в вооруженном мятеже и нападении на военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Оздиева признали виновным в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Его приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Летом 1999 года Оздиев примкнул к банде Басаева и Хаттаба. В сообщении отмечается, что в ее составе до июня 2004 года он принимал "активное участие в вооруженном мятеже" на территории Чечни в целях "нарушения территориальной целостности Российской Федерации".

По данным Генпрокуратуры, в августе 2000 года Оздиев совместно с другими участниками банды убили двух военнослужащих временной комендатуры Веденского района Чечни.

Расследование дела в отношении других членов банды продолжается.