Соболь впервые попала в рейтинг самых упоминаемых в СМИ персон по версии СКАН

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь впервые попала в рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон по итогам августа. Она заняла второе место с 21 566 упоминаниями Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Возглавляет рейтинг президент РФ Владимир Путин, он получил 240 778 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Вторую строчку, как и в прошлом месяце, занимает президент Украины Владимир Зеленский, СМИ его упоминали в августе 109 956 раз.

На одну строчку выше поднялся российский премьер Дмитрий Медведев, он занимает третье место (56 808 ссылок в СМИ), четвертое место у экс-президента Украины Петра Порошенко (29 900).

На пятую позицию поднялся оппозиционер Алексей Навальный, он получил 23 739 ссылок (в июльском рейтинге он занимал девятое место).

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам августа поднялся на четыре позиции в рейтинге, заняв шестое место (22 856 упоминаний). На седьмой строчке находится пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (22 534).

Девятую позицию занимает президент Белоруссии Александр Лукашенко (20 354 упоминания).

В топ-10 по итогам августа вошел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (17 584, десятое место).Покинули "десятку" президент США Дональд Трамп и экс-президент Украины Виктор Янукович.