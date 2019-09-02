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Томская УК требовала долг умершего мужчины с его 5-летней дочери

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Томске прокуратура добилась списания со счета пятилетней сироты задолженности ее умершего отца по ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства.

В ноябре 2018 года девочка получила в собственность квартиру, в которой ранее по социальному найму проживал ее отец. Мужчина вел асоциальный образ жизни, и у него накопились большие долги перед коммунальщиками. В 2016 году он умер.

Наследственное дело после смерти мужчины не открывалось, его дочка в права наследования не вступила, установили прокуроры. Однако управляющая компания ООО "Управдом", вопреки жилищному и гражданскому законодательству потребовало от малолетней собственницы заплатить долги за услуги, предоставленные ее отцу.

Опекун девочки пожаловалась на решение УК в прокуратуру Октябрьского района Томска. Прокурор района Дмитрий Лябогор внес руководителю ООО "Управдом" представление, потребовав восстановления нарушенных прав ребенка. В результате с лицевого счета девочки списали более 200 тысяч рублей долгов ее отца.

Томск ООО "Управдом" прокуратура

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