Мэр челябинского Златоуста ушел в отставку после требований горожан

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Златоуста в Челябинской области Вячеслав Жилин подал заявление об отставке, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Анатольевич Жилин написал заявление об отставке с занимаемой должности. Это решение продиктовано ситуацией, сложившейся в муниципалитете, и соответствует моей оценке. Как я и говорил, в городе необходимо навести порядок и перезагрузить муниципальную власть. Основная задача сейчас - чтобы переходный период по смене власти не затянулся", - приводит пресс-служба слова главы региона Алексея Текслера.

На встрече Текслера с жителями Златоуста на прошлой неделе горожане скандировали Жилину "уходи". В ответ губернатор предложил людям решить вопрос о доверии к мэру всенародным опросом, который можно провести 8 сентября одновременно с выборами.

Жилин был избран главой Златоуста в 2012 году, а в 2017 году переназначен на эту должность депутатами горсобрания. С декабря 2010 года он также является секретарем местного отделения партии "Единая Россия".

В Златоусте проживает более 165 тысяч человек.