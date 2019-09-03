В Кузбассе детский садик закрыли из-за радона в помещениях

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области Мариинский городской суд распорядился закрыть детский сад "Аленка" из-за превышения допустимой концентрации газа радона в помещениях, в том числе в спальне старшей группы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Радиоактивный газ в саду выявили 30 августа сотрудники Роспотребнадзора в ходе плановой выездной проверки.

Уровень максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей детским садом составил от 218,14 до 262,34 Бк/м3 при норме не более 200 Бк/м3, заявили в суде. В холле уровень радона 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы – 851,76 Бк/м3.

Суд приостановил работу садика на 30 суток. Представитель дошкольного учреждения с выявленными правонарушениями согласилась и сказала, что принимаются меры по их устранению.

Продукты распада радона, попадая в легкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие в легочной ткани микроожоги; повышенная концентрация изотопов радона в воздухе может привести к раку легких; альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов; продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему человека, вызывая сбои в жизнедеятельности человека и могут привести к мутации клеток организма, напомнили в пресс-службе суда.