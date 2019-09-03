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Саратовскую семью, где отец убил младенца, меньше месяца назад сняли с учета

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Саратовская семья, где воспитывалась убитая отцом двухмесячная девочка, считалась социально неблагополучной, сообщается во вторник на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, c начала 2019 года семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних администрации Кировского района как "находящаяся в социально опасном положении", но в августе этого года была снята с учета "в связи с улучшением обстановки в семье". Кроме того, с весны этого года семья поставлена на учет в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции.

Однако, как отмечает следствие, полицейские не провели профилактические мероприятия на должном уровне, что способствовало убийству. Из-за этого в отношении должностных лиц начата доследственная проверка на предмет халатности.

По данным следствия, 31 августа супруга мужчины ушла в магазин, оставив его дома с детьми: двухлетним мальчиком и двухмесячной девочкой, которая имела врожденную патологию. Как считает СКР, он поднял переноску с младенцем на чердак и ударил девочку ножом в шею, от этого ранения она умерла.

По данным Кировского районного суда, накануне арестовавшего отца убитой девочки, обвиняемый - ранее судимый 38-летний уроженец Ингушетии Мовсур Чентиев.

Саратовская область

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