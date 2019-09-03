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Склад с пестицидами загорелся в Рязани

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Рязани загорелся склад сельхозназначения на территории "Инвестагропром" в районе Южного промышленного узла. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном МЧС.

Во время пожара сильно пострадал один человек. Он был доставлен в Областную клиническую больницу. Сотрудник лечебного учреждения уточнил, что мужчина получил тяжелые ожоги, у него обгорело порядка 90 процентов тела.

Сообщение о пожаре поступило в 16 часов 35 минут. Как сказали в МЧС, данный склад - временного хранения, в момент пожара на нем были средства защиты растений - пестициды.

Пожару был присвоен второй номер сложности. Площадь возгорания составила 700 кв. м. К настоящему времени очаги открытого горения ликвидированы. На месте происшествия работают 40 человек личного состава и 14 пожарных автомобилей.

Также к месту пожара прибыла выездная лаборатория Роспотребнадзора по контроля за концентрации в воздухе вредных веществ.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что предельно допустимых концентраций (ПДК) при выбросе вредных веществ в атмосферу во время пожара в настоящее время не обнаружено. Собеседник агентства уточнил, что лабораторный контроль за атмосферным воздухом проводится на территории жилой застройки в Горроще, Дашково-Песочне, поселке Строитель и поселке Турлатово.

По его словам, непосредственно в районе пожара жилой застройки нет - там в основном складские, административные и производственные помещения, расстояние до ближайших домов - около 2 км.

Склад временного хранения СВХ Инвестагропром в Рязани - крупный таможенно-логистический комплекс. СВХ предоставляет услуги по хранению грузов и товаров, подлежащих процедуре таможенного оформления. Общая площадь складских помещений составляет 10 тыс. кв. м, полезный объем - 4937 куб. м, полезная площадь открытой площадки - 2192 кв. м.

Рязань

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