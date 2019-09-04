В Пскове автомобиль врезался в автобусную остановку

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль въехал в среду утром в автобусную остановку в Пскове, один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

Около 7:40 напротив дома 115 на улице Леона Поземского в Пскове автомобиль "Шевроле" въехал в автобусную остановку, на которой находились люди, ожидавшие автобуса, рассказал сотрудник пресс-службы полиции.

В результате водитель 1952 года рождения скончался. Также пострадали 4 женщины, одна из них - пожилая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, водитель почувствовал плохо себя, потерял сознание и въехал в остановку.

На месте работают следственно-оперативная группа и ГИБДД.