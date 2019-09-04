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Маршрутка с десятью пассажирами опрокинулась в Туве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В городе Кызыл в Туве утром в среду опрокинулась маршрутка с пассажирами.

На пересечении улиц Бухтуева и Кочетова пассажирская "ГАЗель", за рулем которой находился 56-летний водитель, столкнулась с УАЗом при повороте налево.

В результате аварии маршрутка, в которой находилось 10 пассажиров, опрокинулась на бок. Один пострадавший был госпитализирован, остальным "оказана разовая медицинская помощь", сообщает пресс-служба МВД по республике Тува.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Тува Кызыл

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