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АФК "Система" передумала продавать "Детский мир"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - АФК "Система" на данный момент отказалась от идеи продать свою долю в ПАО "Детский мир" , сообщил журналистам основной бенефициар корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах ВЭФ-2019.

"Учитывая, что этот вопрос уже "с запахом", уже ничего не планируем. Развиваем и развиваем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли АФК продавать свою долю в ритейлере.

АФК "Система" владеет 52,1% ПАО "Детский мир". Рыночная цена этого пакета - около 35 млрд рублей, ту же оценку глава "Системы" Андрей Дубовсков в конце августа называл в качестве устраивающей АФК потенциальной суммы сделки.

Евтушенков сказал, что на данный момент "Систему" не устраивает ценовое предложение претендентов на "Детский мир" и скептично высказался о возможностях продажи. "Мы пока не готовы", - добавил он.

Второй по величине акционер "Детского мира" - Российско-китайский инвестфонд (учрежден РФПИ вместе с China Investment Corporation) с 14,03%.

"У нас очень простая позиция - бизнес активно растет и развивается, он бьет всегда бизнес-планы, превышает их, и нам там очень комфортно. Если "Система" будет выходить, мы будем выходить с ними по одной и той же оценке, одному и тому же покупателю. Сейчас есть три активных покупателя, которые заинтересованы в этом (активе - ИФ), со всеми ведутся переговоры, но мы опять-таки занимаем здесь такую роль, что нам комфортно и оставаться инвестором компании, и выходить. Безусловно, если "Система" будет продавать, мы тоже вместе с ними будем продавать наш пакет", - отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ВЭФ. По его словам, покупкой "Детского мира" интересуются в основном инвесторы из РФ.

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Акции "Детского мира" обращаются на "Московской бирже" . На конец июня группа объединяла 760 магазинов: 688 магазинов "Детский мир", 66 магазинов ELC и ABC, а также шесть магазинов товаров для животных "Зоозавр". По итогам первого полугодия 2019 года выручка компании увеличилась на 16,2%, до 55,9 млрд рублей.

АФК Система Владимир Евтушенков ВЭФ-2019

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