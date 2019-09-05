Евтушенков подтвердил возможную продажу РТИ "Алмаз-Антею"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил возможную продажу концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) "Алмаз-Антею", однако стороны пока не достигли конкретных договоренностей по сделке.

"Такие предварительные наметки есть, но никаких конкретных договоренностей нет", - сказал Евтушенков журналистам в кулуарах ВЭФ-2019, отвечая на вопрос о переговорах по возможной продаже РТИ концерну "Алмаз-Антей".

АФК владеет 87% РТИ.