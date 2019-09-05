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Чайка рассказал о продолжающемся давлении на бизнес

Ведомство удовлетворяет до 70% жалоб предпринимателей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что удовлетворяется примерно 50% жалоб, поступающих в надзорное ведомство, а в некоторых регионах - до 70%, что говорит как о продолжающемся давлении на бизнес, так и об эффективности правозащитной работы прокуратуры.

"Органы прокуратуры ежегодно рассматривают более 6 млн обращений граждан, среди них большое количество жалоб, поступающих от предпринимателей. Я хочу заметить, что, реагируя на нарушения законности, на ту или иную жалобу, как правило, удовлетворяется в среднем по России 23-24%. Что касается жалоб предпринимателей, удовлетворяется в среднем каждая вторая жалоба, а в некоторых регионах удовлетворяется до 70% жалоб предпринимателей", - сказал Чайка на Восточном экономическом форуме в четверг.

По его мнению, это вопрос "можно рассмотреть в двух плоскостях".

"Первое - это, прежде всего, по-прежнему идёт давление на бизнес, и поэтому предприниматели вынуждены обращаться в органы прокуратуры, и поэтому такое большое количество нарушений нами выявляется", - сказал генпрокурор.

"С другой стороны мы говорим об эффективности правозащитной функции прокуратуры, то есть работы прокуратуры, потому что практически каждая вторая жалоба у нас удовлетворяется, восстанавливаются нарушенные права предпринимателей без всяких судебных процедур и бесплатно это делается", - отметил Чайка.

Он добавил, что сегодня на интерактивной площадке Генпрокуратуры впервые прошла его встреча с предпринимателями из "Опоры России".

"Я принял решение проводить эти встречи не только в рамках форума, но раз в месяц, раз в два месяца формулировать (вопросы - ИФ) через "Опору России", через другие органы предпринимательского сообщества, и такие встречи проводить", - сказал Чайка.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура "жёстко реагирует на нарушение законности" в отношении предпринимателей.

Гепрокуратура Юрий Чайка ВЭФ-2019

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