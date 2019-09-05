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Автомобиль сбил насмерть двух детей во Владимирской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль сбил мальчика и девочку 2006 года рождения во Владимирской области, сообщает УМВД по региону.

Авария произошла накануне около 19:50 в поселке Мелехово Ковровского района на улице Первомайская. По предварительной информации, детей сбил водитель BMW.

В результате полученных тяжелых травм один из них скончался на месте происшествия, второй - в машине скорой помощи, говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии уточняются.

Владимирская область

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