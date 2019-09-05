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Крупнейший в РФ рыбоперерабатывающий завод запущен на острове Шикотан

Крупнейший в РФ рыбоперерабатывающий завод запущен на острове Шикотан
Архивное фото
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рыбоперерабатывающий завод, построенный за 6,5 млрд рублей частных инвестиций с самым современным оснащением, запущен на о. Шикотан (Южные Курилы Сахалинской области), сообщает в четверг пресс-служба крупнейшей сахалинской рыбопромышленной компании АО "Гидрострой".

"5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового, крупнейшего в России рыбоперерабатывающего завода АО "Гидрострой" на острове Шикотан. Торжественное мероприятие состоялось на объединенной экспозиции министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития ДФО (Дальневосточного федерального округа - ИФ)", - говорится в сообщении.

"Осенью 2017 года мы начали масштабное строительство, так как в ближайшие 20 лет ожидаются массовые подходы сельди иваси и скумбрии. Круглогодично здесь добывается минтай и треска. И вот сегодня мы открываем новый этап в истории Шикотана. Это крупнейший в стране рыбопромышленный комплекс, не имеющий аналогов, способный перерабатывать до тысячи тонн рыбы в сутки", - рассказал президенту РФ председатель совета директоров АО "Гидрострой" Александр Верховский.

По данным пресс-службы, общая сумма частных инвестиций составила 6,5 млрд рублей.

В составе комплекса - инфраструктура морского порта и добычи, терминалы отгрузки, а также добывающий, транспортный флот и перерабатывающие мощности. Генеральным подрядчиком по поставке оборудования, наладке и пуску является исландская компания SKAGINN.

Новый завод способен выпускать мороженую продукцию, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, треска, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина - иваси, кальмар, сайра и субпродуктов), отмечает пресс-служба.

Мощность производственного холодильника составляет 15 тысяч тонн. Рядом с заводом разместилось жиромучное производство мощностью до 25 тонн в сутки, "ставка делается на комплексный подход в рыбообработке и безотходное производство".

Предприятие будет работать круглогодично. Общая численность его работников составит 500 человек.

Шикотан - один из четырех островов Курильской гряды, на которые претендует Япония. Она ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Шикотан

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