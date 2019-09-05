Вице-мэра Сочи дисквалифицировали на полгода

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Сочи по просьбе прокуратуры дисквалифицировал на полгода заместителя мэра города Алексея Толмачева, допускавшего многочисленные нарушения.

По данным прокуратуры Сочи, проведенная в городе проверка показала нарушения законодательства о водоснабжении, водоотведении и санитарно-эпидемиологических нормах.

В администрацию Сочи было направлено представление об устранении этих нарушений, его рассматривал вице-мэр города Толмачев. Как отмечает прокуратура, он и ранее допускал игнорирование требований прокурора и формальное рассмотрение его претензий. В этот раз, по данным надзорного ведомства, он вновь нарушил требования закона. Прокуратура напоминает, что до этого Толмачев уже дважды привлекался к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора.

В этот раз прокуратура подала иск в суд. По результатам его рассмотрения суд 29 августа привлек вице-мера Сочи к административной ответственности по той же статье и назначил ему наказание в виде дисквалификации на полгода. Это решение еще не вступило в законную силу.