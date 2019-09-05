Поиск

Вице-мэра Сочи дисквалифицировали на полгода

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Сочи по просьбе прокуратуры дисквалифицировал на полгода заместителя мэра города Алексея Толмачева, допускавшего многочисленные нарушения.

По данным прокуратуры Сочи, проведенная в городе проверка показала нарушения законодательства о водоснабжении, водоотведении и санитарно-эпидемиологических нормах.

В администрацию Сочи было направлено представление об устранении этих нарушений, его рассматривал вице-мэр города Толмачев. Как отмечает прокуратура, он и ранее допускал игнорирование требований прокурора и формальное рассмотрение его претензий. В этот раз, по данным надзорного ведомства, он вновь нарушил требования закона. Прокуратура напоминает, что до этого Толмачев уже дважды привлекался к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора.

В этот раз прокуратура подала иск в суд. По результатам его рассмотрения суд 29 августа привлек вице-мера Сочи к административной ответственности по той же статье и назначил ему наказание в виде дисквалификации на полгода. Это решение еще не вступило в законную силу.

Сочи

Новости
Восточный экономический форум - 2019

Летающим на Дальний Восток авиакомпаниям обеспечат приоритет на доходных маршрутах

Восточный экономический форум - 2019

Путин заявил об открытости для инвестиций космодрома Восточный, "Звезды" и "Сухого"

Путин заявил об открытости для инвестиций космодрома Восточный, "Звезды" и "Сухого"

Крупнейший в РФ рыбоперерабатывающий завод запущен на острове Шикотан

Крупнейший в РФ рыбоперерабатывающий завод запущен на острове Шикотан
Дело Baring Vostok

Baring Vostok не смог оспорить лишение контроля над банком "Восточный"

Чиновники задумались о единой госсистеме учета интернет-аудитории

Восточный экономический форум - 2019

Торговая война между Китаем и США повысила спрос китайского рынка на российскую сою

Торговая война между Китаем и США повысила спрос китайского рынка на российскую сою

Свердловские власти подтвердили, что двое подростков готовили массовые убийства

Свердловские власти подтвердили, что двое подростков готовили массовые убийства

Еще один самолет рейса Воронеж - Петербург совершил аварийную посадку

Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену между РФ и Украиной

"Ъ" сообщил о возможном распространении СБП на территории ЕАЭС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');