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Житель Марий Эл оштрафован на 10 тыс. рублей за религиозные обряды на своем огороде

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Отдел Росреестра в Марий Эл оштрафовал на 10 тысяч рублей 50-летнего жителя Козьмодемьянска за то, что он превратил свой земельный участок в место для совершения баптистских религиозных обрядов.

На сайте республиканской прокуратуры сообщается, что мужчина использовал свой надел и расположенный на нем дом в качестве культовых объектов - совершал богослужения, религиозные обряды и культовые церемонии религиозной группы Евангельских христиан баптистов.

В сообщении отмечается, что "разрешенным видом использования данной земли является ведение личного подсобного хозяйства". В надзорном ведомстве ссылаются на нормы земельного законодательства и закона "О свободе совести и о религиозных объединениях".

На собственника участка составили протокол по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению) и наказали его административным штрафом.

Марий Эл

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