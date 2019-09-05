Автомехаников и парикмахеров в России будут учить по новым программам

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения с 2021 года прекратит прием в колледжи и училища для обучения по ряду профессий, поскольку существующие программы устарели. Речь идет в том числе о парикмахерах, специалистах в гостиничном бизнесе и автомеханиках. Проект такого приказа министерство выложило на портале проектов нормативных правовых актов.

В списке в том числе профессии автомеханика, слесаря, фрезеровщика-универсала, токаря-универсала, мастера отделочных строительных работ, станочника, лаборанта-аналитика, оптика-механика и специальности - организация общественного питания и технология общественного питания, искусство парикмахера, информационные системы, гостиничный сервис, программирование в компьютерных системах, прикладная информатика и другие.

Специалистов таких профессий продолжат учить по новым программам, объяснили в пресс-службе министерства. Перечень новых программ уже утвердили Минпросвещения и Минтруд.