«Уралхим» и «Уралкалий» пожаловались в ФАС на дорогие колеса для поездов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Уралхим" и "Уралкалий" обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить рост цен на железнодорожные колеса, это может привести к подорожанию удобрений, пишут "Ведомости" со ссылкой на директора по правовым вопросам "Уралхима" Дмитрия Татьянина.

По данным издания, первое заседание по данному вопросу назначено на 12 сентября.

Представитель "Уралкалия" подтвердил обращение в ФАС, отметив, что компанию не устраивает "необоснованный рост цен на стальные колеса", из-за которого она несет издержки. В ФАС также подтвердили получение обращения.

Представитель Российской ассоциации производителей удобрений заявил, что ассоциация также намерена попросить ФАС взять под контроль рост цен на железнодорожные колеса, который может сказаться на цене минеральных удобрений.

Директор "Уралхим-транса" Всеволод Ковшов отметил, что если в декабре 2016 года колесо стоило 24 тысячи рублей, то в ноябре 2018 года его цена доходила до 38,1 тысяч рублей, а в июне текущего года компания закупала колеса на торгах уже более чем за 100 тысяч рублей. По его словам, в год "Уралхиму" и "Уралкалию" требуется 12 тысяч колес, из-за чего затраты на обслуживание парка из 8 тысяч вагонов вырастут в 2019 году на 725 млн рублей.

По данным "Ведомостей", в России железнодорожные колеса производят Evraz и Объединённая металлургическая компания (ОМК). В случае, если ФАС придет к выводу, что сговор существует, может быть возбуждено дело и назначены штрафы в размере до 15% выручки от реализации товара, сообщил газете партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.

В ОМК заявили, что производители удобрений, как правило, приобретают колеса у вагоноремонтных компаний. Единственным таким покупателем у ОМК был в июне 2019 года был "Уралхим-транс", который приобрел по конкурсу 480 колес по цене, предложенной самим покупателем, добавили в компании.