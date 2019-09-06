Поиск

Рыба в Енисее стала менее радиоактивной

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Техногенных радионуклидов в рыбе Енисея после остановки ядерных реакторов Горно-химического комбината стало меньше, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра (КНЦ).

"Данные мониторинга показали стремительное снижение количества техногенных радионуклидов в биоте (исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединенных общей областью распространения - ИФ) после остановки ядерных реакторов Горно-химического комбината. Короткоживущие изотопы с периодом полураспада менее десяти лет больше не регистрируются. В пробах фиксируются лишь небольшое содержание долгоживущего изотопа цезия-137, но его концентрация в рыбе значительно ниже государственного норматива", - говорится в сообщении.

Радионуклиды попали в Енисей из-за того, что ядерные реакторы близ Железногорска охлаждали водой, которую затем сбрасывали обратно в реку. Последний реактор остановили в 2010 году, и с тех пор сбросы стали меньше.

В Институте биофизики КНЦ выяснили, что вскоре после остановки этого реактора радиоактивные изотопы c коротким периодом полураспада у обитателей Енисея исчезли почти целиком. Ученые также смогли отследить скорость, с которой в образцах снижалось содержание изотопов кобальта-60, цинка-65 и европия-152: они несколько лет до и после остановки реакторов комбината измеряли концентрации радионуклидов в рыбах (щуке, хариусе, ельце) и донных обитателях реки - рачках-бокоплавах и личинках ручейников, а также в водном мхе.

Кроме того, ученые исследовали вопрос о возможном повышенном накоплении у хищных рыб радионуклидов, которые они получают из пищи. Так, выяснилось, что цезия в щуках в несколько раз больше, чем в рыбах, которыми они питаются.

Данные о ежегодных сбросах радионуклидов использовались из общедоступных отчетов Росгидромета.

Енисей

Новости
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кокорина и Мамаева выпустили условно-досрочно

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова
Восточный экономический форум - 2019

Путин пожаловался на необходимость вмешиваться в проблемы космодрома Восточный

Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

Путин обещал продолжить либерализацию наказания по экономическим статьям

Правительство РФ задумалось о новых льготах для НПЗ

Беглов заявил об отсутствии жестких сроков открытия станций Фрунзенского радиуса

Протесты в Москве

В МВД заявили, что полиция не мешала работе журналистов на акциях в Москве

В МВД заявили, что полиция не мешала работе журналистов на акциях в Москве

Что произошло за день: четверг, 5 сентября

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Навальный сообщил об обысках в ФБК
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');