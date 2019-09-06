Рыба в Енисее стала менее радиоактивной

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Техногенных радионуклидов в рыбе Енисея после остановки ядерных реакторов Горно-химического комбината стало меньше, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра (КНЦ).

"Данные мониторинга показали стремительное снижение количества техногенных радионуклидов в биоте (исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединенных общей областью распространения - ИФ) после остановки ядерных реакторов Горно-химического комбината. Короткоживущие изотопы с периодом полураспада менее десяти лет больше не регистрируются. В пробах фиксируются лишь небольшое содержание долгоживущего изотопа цезия-137, но его концентрация в рыбе значительно ниже государственного норматива", - говорится в сообщении.

Радионуклиды попали в Енисей из-за того, что ядерные реакторы близ Железногорска охлаждали водой, которую затем сбрасывали обратно в реку. Последний реактор остановили в 2010 году, и с тех пор сбросы стали меньше.

В Институте биофизики КНЦ выяснили, что вскоре после остановки этого реактора радиоактивные изотопы c коротким периодом полураспада у обитателей Енисея исчезли почти целиком. Ученые также смогли отследить скорость, с которой в образцах снижалось содержание изотопов кобальта-60, цинка-65 и европия-152: они несколько лет до и после остановки реакторов комбината измеряли концентрации радионуклидов в рыбах (щуке, хариусе, ельце) и донных обитателях реки - рачках-бокоплавах и личинках ручейников, а также в водном мхе.

Кроме того, ученые исследовали вопрос о возможном повышенном накоплении у хищных рыб радионуклидов, которые они получают из пищи. Так, выяснилось, что цезия в щуках в несколько раз больше, чем в рыбах, которыми они питаются.

Данные о ежегодных сбросах радионуклидов использовались из общедоступных отчетов Росгидромета.