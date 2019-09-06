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В Челябинске завели дело после "льготной" передачи в аренду подземных переходов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту передачи в аренду принадлежащих муниципалитету подземных переходов в центре Челябинска с ущербом для бюджета города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу.

Дело заведено по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), отмечают в надзорном ведомстве. В прокуратуре пояснили, что в апреле 2018 года мэрия предоставила муниципальную преференцию на заключение договора аренды ООО "Лоция", при этом никаких правовых оснований для этого не имелось.

В результате с июня 2018 года по июль 2019 года муниципальное автономное учреждение (МАУ) "Горсад им. А.С. Пушкина", в ведении которого находятся переходы, не получило доходы от аренды в размере 7,4 млн рублей.

В свою очередь в пресс-службе администрации города "Интерфаксу" уточнили, что в июле 2019 года после проверки прокуратуры директор МАУ Ольга Попова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

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