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Избивавшие детей родители получили реальные сроки в Омской области

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Омской области признал женщину и мужчину виновными в избиении детей и приговорил их к 5,5 годам колонии общего режима и 9,5 годам колонии строгого режима соответственно, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в пятницу.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, супруги, проживающие в одной из деревень Москаленского района Омской области, неоднократно применяли физическое насилие к сыновьям четырех и пяти лет.

Супругам инкриминировали ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п."а" ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1, п."в", ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), п."б" ч.2, п."а" ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, состоянии).

Кроме того, было возбуждено уголовное дело о халатности работников органов опеки и попечительства, а также сотрудников полиции, которые не пресекли преступления в отношении малолетних детей. Расследование этого дела продолжается, сообщили в СКР.

СКР Омская област

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