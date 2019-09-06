Мать школьника, получившего удар в глаз на акции, пожаловалась на полицию

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Мать 15-летнего школьника, которого, по его утверждению, полицейские ударили в глаз на несанкционированной акции оппозиции в центре столицы 27 июля, обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении.

"Мама обратилась с заявлением о преступлении в СКР. Несмотря на то, что у него не открывался глаз, его доставили в отдел полиции, откуда его пришлось срочно госпитализировать. Он увидел маму только в больнице", - сообщил "Интерфаксу" сотрудничающий с "Зоной права" адвокат Федор Сирош, который представляет интересы пострадавшего.

По словам самого подростка, после задержания 27 июля его ответили в автозак, где сотрудник полиции "умышленно" игнорировал просьбу представиться и сообщить родителям о его местонахождении, несмотря на его несовершеннолетний возраст.

В центре Москвы 27 июля проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На ней задержали больше тысячи человек. После акции были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.