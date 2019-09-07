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Восемь авиарейсов не смогли приземлиться в Норильске из-за тумана

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Туман в аэропорту Норильска стал причиной задержки прибытия и вылета рейсов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прибытие рейсов "Минеральные Воды/Москва - Норильск", "Уфа/Красноярск - Норильск", "Москва/Новый Уренгой - Норильск", "Новосибирск/Новый Уренгой - Норильск", "Москва/Нижневартовск - Норильск", "Новосибирск/Надым - Норильск", "Сочи/Москва - Норильск" и "Красноярск - Норильск".

Соответственно задержаны некоторые обратные вылеты: четыре рейса до Москвы, два рейса в Новосибирск и рейс в Красноярск.

Норильск

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