Восемь авиарейсов не смогли приземлиться в Норильске из-за тумана
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Туман в аэропорту Норильска стал причиной задержки прибытия и вылета рейсов.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прибытие рейсов "Минеральные Воды/Москва - Норильск", "Уфа/Красноярск - Норильск", "Москва/Новый Уренгой - Норильск", "Новосибирск/Новый Уренгой - Норильск", "Москва/Нижневартовск - Норильск", "Новосибирск/Надым - Норильск", "Сочи/Москва - Норильск" и "Красноярск - Норильск".
Соответственно задержаны некоторые обратные вылеты: четыре рейса до Москвы, два рейса в Новосибирск и рейс в Красноярск.