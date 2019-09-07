Эксперт заявил, что следующим этапом станет обмен пленными между Киевом и Донбассом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Обмен задержанными между Киевом и Донбассом может последовать за обменом между Россией и Украиной, заявил "Интерфаксу" директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена. Следующий этап - обмен пленными между сторонами конфликта - Киевом и народными республиками Донбасса. Переговоры об этом ведутся в Контактной группе в Минске", - сказал Чеснаков.

Он напомнил, что Россия давно добивается обмена по принципу "всех установленных на всех установленных".

"Конечно, в перспективе нужно обменять всех на всех, но на сверку списков, которые представили стороны, уйдет много времени. Сейчас же уже можно хотя бы вернуть всех установленных. Это более двухсот человек, которых необходимо вернуть домой. Около 200 из них находятся в Киеве и около 70 - в республиках Донбасса", - сказал он.

Чеснаков сообщил, что "этот обмен будет существенным шагом для дальнейшего урегулирования конфликта".

"Данная позиция обсуждалась в Берлине 2 сентября на встрече помощников и политических советников глав государств нормандской четверки. Насколько известно, она поддержана всеми участниками переговоров, а значит - открыт дальнейший путь к обмену", - сказал он.

Чеснаков подчеркнул, что "важно сохранить позитивную динамику в повышении роста доверия друг к другу". "Факт сегодняшнего обмена свидетельствует о том, что стороны, как внутриукраинского конфликта, так и Россия и Украина, могут делать шаги навстречу друг другу", - сказал Чеснаков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он особо отметил, что "сейчас важно достигнуть конкретных политических шагов" по выполнению минских договоренностей. Политолог уверен, что в этом вопросе "украинской стороной еще будут продолжать вставляться палки в колеса".

Он обратил внимание, что в рамках сегодняшнего обмена "речь не идет о минских соглашениях, сегодня были освобождены люди, которые не имеют отношения к минским соглашениям". "Давайте не путать два процесса: есть обмен задержанными в рамках минского процесса между республиками Донбасса и Киевом, и сегодняшний обмен не имеет отношения к этому конкретному пункту", - сказал Чеснаков.

"Сегодняшнее событие повышает доверие, но нисколько не облегчает выполнение для Украины минских соглашений", - заключил он.