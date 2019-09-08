Ивану Голунову вручили премию "Камертон" имени Анны Политковской

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Специальный корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом национальной премии "Камертон", учрежденной в память об Анне Политковской, сообщает "Новая газета".

"Это не мой приз, это награда для всех нас за ту ситуацию, которая была. Мне бы очень хотелось верить, чтобы в той ситуации, в которой находился я, больше никто не оказался", - сказал журналист во время вручения премии. Его слова приводятся на сайте газеты.

Также Голунов поблагодарил гендиректора "Медузы" Галину Тимченко и председателя редакционного совета "Новой газеты" Дмитрия Муратова. "Отдельно журналист отметил, что хотел бы сказать спасибо сотрудникам конвоя ОВД по ЗАО и своим адвокатам", - говорится в сообщении.

Вручение премии состоялось в Международный день солидарности журналистов в Большом зале Московской консерватории.