Ивану Голунову вручили премию "Камертон" имени Анны Политковской
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Специальный корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом национальной премии "Камертон", учрежденной в память об Анне Политковской, сообщает "Новая газета".
"Это не мой приз, это награда для всех нас за ту ситуацию, которая была. Мне бы очень хотелось верить, чтобы в той ситуации, в которой находился я, больше никто не оказался", - сказал журналист во время вручения премии. Его слова приводятся на сайте газеты.
Также Голунов поблагодарил гендиректора "Медузы" Галину Тимченко и председателя редакционного совета "Новой газеты" Дмитрия Муратова. "Отдельно журналист отметил, что хотел бы сказать спасибо сотрудникам конвоя ОВД по ЗАО и своим адвокатам", - говорится в сообщении.
Вручение премии состоялось в Международный день солидарности журналистов в Большом зале Московской консерватории.
Национальная премия "Камертон" имени Анны Политковской вручается уже в седьмой раз.
В положении о премии сказано, что "Камертон" присуждается за профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание.
Премия была учреждена секретариатом Союза журналистов России 30 августа 2013 года в несостоявшийся 55-й день рождения Политковской, убитой в 2006 году в подъезде собственного дома в Москве.