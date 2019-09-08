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Ивану Голунову вручили премию "Камертон" имени Анны Политковской

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Специальный корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом национальной премии "Камертон", учрежденной в память об Анне Политковской, сообщает "Новая газета".

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

"Это не мой приз, это награда для всех нас за ту ситуацию, которая была. Мне бы очень хотелось верить, чтобы в той ситуации, в которой находился я, больше никто не оказался", - сказал журналист во время вручения премии. Его слова приводятся на сайте газеты.

Также Голунов поблагодарил гендиректора "Медузы" Галину Тимченко и председателя редакционного совета "Новой газеты" Дмитрия Муратова. "Отдельно журналист отметил, что хотел бы сказать спасибо сотрудникам конвоя ОВД по ЗАО и своим адвокатам", - говорится в сообщении.

Вручение премии состоялось в Международный день солидарности журналистов в Большом зале Московской консерватории.

Национальная премия "Камертон" имени Анны Политковской вручается уже в седьмой раз.

В положении о премии сказано, что "Камертон" присуждается за профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание.

Премия была учреждена секретариатом Союза журналистов России 30 августа 2013 года в несостоявшийся 55-й день рождения Политковской, убитой в 2006 году в подъезде собственного дома в Москве.

Иван Голунов Медуза Камертон Анна Политковская

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