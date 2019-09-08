Поиск

Лидером голосования по выборам главы Республики Алтай стал врио губернатора Хорохордин

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай, кандидат от "Единой России" Олег Хорохордин по-прежнему лидирует на выборах главы региона после обработки 10,55% протоколов участковых избирательных комиссий.

По данным системы ГАС "Выборы", Хорохордин набирает 59,78% голосов. На втором месте с 30,75% голосов находится кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин. Дмитрий Софронов от ЛДПР пока не набирает и 7% голосов избирателей.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Республика Алтай Олег Хорохордин

Новости по теме

Новости

Хабиров вышел в лидеры на выборах главы Башкирии

Ивану Голунову вручили премию "Камертон" имени Анны Политковской

Памфилова обвинила "Голос" в фальсификации жалоб на нарушения

Памфилова обвинила "Голос" в фальсификации жалоб на нарушения

В полицию поступило 315 заявлений о происшествиях или преступлениях на выборах

В полицию поступило 315 заявлений о происшествиях или преступлениях на выборах

В Татарстане задержали несколько человек по подозрению во вбросах бюллетеней

Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google в ходе выборов в РФ

Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google в ходе выборов в РФ

Врио губернатора Забайкалья Осипов выбился в лидеры на выборах главы региона

В научном центре "Роскосмоса" поймали группу вандалов

В научном центре "Роскосмоса" поймали группу вандалов

Врио главы Сахалина Лимаренко вышел в лидеры на выборах губернатора региона

Полиция не подтвердила обстрел автобуса с наблюдателями на границе Тувы

Полиция не подтвердила обстрел автобуса с наблюдателями на границе Тувы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');