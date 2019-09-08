Лидером голосования по выборам главы Республики Алтай стал врио губернатора Хорохордин

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай, кандидат от "Единой России" Олег Хорохордин по-прежнему лидирует на выборах главы региона после обработки 10,55% протоколов участковых избирательных комиссий.

По данным системы ГАС "Выборы", Хорохордин набирает 59,78% голосов. На втором месте с 30,75% голосов находится кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин. Дмитрий Софронов от ЛДПР пока не набирает и 7% голосов избирателей.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.