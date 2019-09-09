Против братьев Ананьевых возбуждено дело о "противоправной деятельности"

Потерпевшим следствие признало "Промсвязьбанк"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ПАО Промсвязьбанк в прошлом году подал заявление в правоохранительные органы, по результатам проверки которого было возбуждено уголовное о "противоправной деятельности" его бывших совладельцев - братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации", - сказали агентству в банке.

В пресс-службе отметили, что "Промсвязьбанк" признан в уголовном деле потерпевшим и "работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами".

Расследованием дела занимается Следственный комитет РФ.

Комментариями следственных органов и представителей Ананьевых по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В пресс-службе Промсвязьбанка также отметили, что ранее Арбитражный суд Москвы установил незаконность сделок, по которым у него есть претензии к Ананьевым, "в связи с чем, в том числе, были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин".

Иск Промсвязьбанка к братьям Ананьевым

Иск "о взыскании убытков с лиц, которые до 15 декабря 2017 года контролировали банк - членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц, подписывавших убыточные сделки", был направлен Промсвязьбанком в московский арбитраж 21 декабря 2018 года.

По версии банка, "ответчики в преддверии и в период санации Промсвязьбанка совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя, в том числе переписывали недвижимое имущество на родственников и связанных с ними лиц".

Арбитражный суд Москвы 29 мая по заявлению ПСБ арестовал активы братьев Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Среди арестованного имущества оказались доли в нескольких компаниях, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах и ряд других активов.

Впоследствии обеспечительные меры были частично отменены.

"Промсвязьбанк" с 15 декабря 2017 года санируется через "Фонд консолидации банковского сектора" (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Ранее банк контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Впоследствии было принято решение, что на его базе будет создан банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.