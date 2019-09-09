Биатлонист Шипулин побеждает на выборах депутата Госдумы в Свердловской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в депутаты Госдумы РФ по Серовскому избирательному округу, выдвинутый "Единой Россией", биатлонист Антон Шипулин по результатам обработки 99,77% протоколов набрал 41,57% голосов избирателей, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

Кандидат от "Справедливой России" Алексей Коровкин получил 24,03% голосов, кандидат от КПРФ Габбас Даутов - 13,81%, кандидат от ЛДПР Евгения Чудновец - 7,49%.

Кандидат от "Яблока" Ирина Скачкова набрала 3,55%, выдвинутый "Коммунистами России" Дмитрий Зенов - 3,35%. Меньше всего голосов, 1,95%, получил кандидат от партии "Зеленые" Игорь Рузаков.

Госдума в январе текущего года досрочно прекратила полномочия депутата-"единоросса" Сергея Бидонько, избранного по Серовскому одномандатному избирательному округу, так как он был назначен заместителем губернатора Свердловской области.

Олимпийский чемпион-2014, чемпион мира-2017 (обе награды высшего достоинства завоеваны в эстафетах) Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Из-за претензий Международного олимпийского комитета он пропустил Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане.