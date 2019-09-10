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Путин уволил почти 30 генералов и полковников в правоохранительных органах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин произвел масштабные перестановки в правоохранительных органах, сообщает "Коммерсантъ". По информации издания, глава государства освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц и назначил новых людей на посты.

Издание выделяет отставки руководителей управлений Следственного комитета России (СКР) по Дагестану и Крыму Сергея Дубровина и Михаила Назарова, а также назначения новых руководителей надзорных ведомств в некоторых регионах. В частности, назначены прокуроры Москвы и Дагестана — соответственно Денис Попов и Алексей Ежов.

В числе любопытных отставок упоминается уход старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова, руководителей ГСУ СКР по Крыму генерал-лейтенанта юстиции Михаила Назарова и СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенанта юстиции Сергея Дубровина.

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