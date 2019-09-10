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Роспотребнадзор при проверке школьной столовой под Липецком нашел червей в рисе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Липецкой области совместно с прокуратурой провело проверку после поступления сообщений о червях в крупе в столовой средней школы № 2 города Задонска.

В ходе проверки эти сообщения подтвердились, отметили в Роспотребнадзоре. В двух килограммах рисовой крупы были найдены черви.

По выявленным нарушениям проводится административное расследование. Рис отправили в лабораторию для исследования. Случаев пищевых отравлений в упомянутой школе Задонска не зафиксировано, добавили в федеральной службе.

Ранее в сентября жительница Задонска обратилась в прокуратуру с жалобой на организацию питания в школе №2. Тогда сообщалось, что услуги горячего питания в образовательном учреждении предоставляет одна из липецких фирм на основании муниципального контракта. Чиновники начали проверку этой организации.

Липецкая область Роспотребнадзор

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