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Подростка на Урале насмерть задавило футбольными воротами

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Металлические ворота насмерть придавили игравшего в футбол 14-летнего подростка в городе Ивдель Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в понедельник, 9 сентября, вечером на территории бывшего стадиона "Химик". В сообщении руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых говорится, что мальчик учился в восьмом классе местной школы.

"Во время игры с мячом он стоял в воротах, подпрыгнул, ухватился руками за верхнюю перекладину и стал раскачиваться из стороны в сторону, в результате сооружение опрокинулось и придавило мальчика", - отметил Горелых. Школьник получил черепно-мозговую травму, от которой скончался.

Для определения точной причины смерти несовершеннолетнего проводится судебно-медицинская экспертиза, отметили в региональном управлении СКР. Кроме того, следователи проверят семью погибшего мальчика.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области отмечает, что в городе уже начата прокурорская проверка, в ходе которой будет установлено, на балансе какой организации находятся спортивные ворота и стадион, а также кто отвечает за их эксплуатацию.

СКР Свердловская область

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