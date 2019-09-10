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В Минобороны РФ опровергли сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опровергло сообщение о нанесении российской авиацией удара в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

В военном ведомстве напомнили, что 31 августа начал действовать режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, в связи с этим самолеты Воздушно-космических сил России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют.

Таким образом в Минобороны прокомментировали сообщения СМИ о том, что ВКС наносят удары по высоте Джабаль аль-Акрат.

Минобороны Сирия Идлиб

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