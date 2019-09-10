РАН попросила отложить принятие нового закона о науке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российская Академия наук (РАН) считает необходимым отложить принятие нового закона о науке на 2021 год или другую дату, а не принимать в соответствии с планом законотворчества уже в этом году.

Глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума высказал консолидированную позицию президиума академии, призвав кабмин отложить дату принятия закона на более длительный срок.

"Владимир Викторович (академик Иванов, зампрезидента РАН) предложил на 2021 год. Ну, я не знаю, надо конкретизировать, какой год это будет", - сказал он.

Сергеев указал на то, что этот вопрос сейчас обсуждается с руководством министерства образования и науки. По его словам, при разработке закона необходимо принимать во внимание национальный проект "Наука", а также другие национальные проекты, в которые наука включена.

При этом он призвал избежать ситуации 2017 года, когда в результате обсуждения проекта нового закона о науке от него решили отказаться из-за серьезных противоречий в документе.

С 2014 года в России ведется разработка нового базового закона о науке на замену действующему закону "О науке и государственной научно-технической политике". Разработкой занимается Минобрнауки, и в июне этого года ведомство представило результаты этой работы - опубликовало для общественного обсуждения законопроект под названием "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ".

В РАН новый документ уже критиковали. Так, президент Академииэтим летом заявлял, что чиновники не учли замечания ученых, которые высказывались к документу раньше - в частности, к его структуре.