МВД предложило наказывать за инструкции по самодельному изготовлению оружия

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Полиция предлагает установить административную ответственность за обнародование в СМИ и интернете способов изготовления огнестрельного оружия.

Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и закон "О средствах массовой информации".

Как следует из документа, отслеживать предлагается информацию, содержащую инструкции по самодельному изготовлению огнестрельного оружия (его основных частей), восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия.

Конкретные санкции, которые будут применяться к нарушителям, МВД пока не уточняет.