Суд Петербурга отменил выдворение блогера-оппозиционера в Азербайджан

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского суда города о выдворении за пределы РФ со штрафом блогера Эльвина Исаева.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело направлено на новое рассмотрение. Сам Исаев при этом освобожден из центра временного содержания иностранцев.

Дзержинский суд ранее постановил выдворить Исаева из России со штрафом в 5 тысяч рублей за административное правонарушение по ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания).

Ранее западные СМИ сообщили, что власти РФ лишили Исаева российского гражданства и высылают из страны. По информации СМИ, 39-летний Исаев, проживающий в Петербурге с женой - уроженкой РФ, получил российский паспорт почти 20 лет назад; он вел видеоблог о политических событиях в Азербайджане, где давал критическую оценку действиям официального Баку.