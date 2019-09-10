Массажиста санатория в Сочи обвинили в сексуальном насилии над детьми

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи задержали обвиняемого в сексуальном насилии над шестилетним мальчиком и 11-летней девочкой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По информации местных СМИ, мужчина работал массажистом в детском санатории в Сочи. В пресс-службе управления СКР эту информацию не опровергли и не подтвердили.

По данным следствия, 43-летний мужчина совершил преступления утром 3 сентября. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (пункт "б" части 4 статьи 32 УК РФ), он уже арестован.