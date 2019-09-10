Кандидат от КПРФ не признал результаты выборов главы Башкирии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Республиканский комитет КПРФ отказался признать итоги выборов главы Башкирии, считая их сфальсифицированными.

"Выборы 8 сентября стали самыми грязными и нечистоплотными за все последние годы", - говорится в официальном заявлении лидера республиканских коммунистов Юнира Кутлугужина, который выдвигал свою кандидатуру на пост главы региона.

В заявлении, размещенном на сайте комитета, явка избирателей названа "абсолютно нереалистичной", а набранные врио главы Башкирии Хабировым 82% голосов, по мнению автора текста, "выглядят издевательскими".

"Бюро рескома КПРФ и я как кандидат в главы республики однозначно не признаем результаты прошедших выборов (...), считая их итоги сфальсифицированными", - говорится в заявлении Кутлугужина.

В свою очередь, заместитель председателя республиканского Центризбиркома Марат Гадилов сообщил, что серьезных нарушений на выборах главы Башкирии не было. "Обращений или жалоб, которые могли бы повлиять на итоги голосования, в Центральную избирательную комиссию республики не поступало", - сказал он на заседании комиссии во вторник. По словам Гадилова, все поступившие в республиканский ЦИК обращения "своевременно рассмотрены, нарушений не установлено".

Выборы главы Башкирии прошли в единый день голосования 8 сентября. Победителем на выборах стал выдвигавшийся от "Единой России" врио главы республики Радий Хабиров, он получил поддержку 82,02% избирателей. Кандидат от КПРФ Кутлугужин набрал 6,98% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 43,53%, у каждого из остальных пяти кандидатов - менее 2% голосов. По данным республиканского ЦИК, итоговая явка составила 71,8%.