Присяжные сочли невиновными фигурантов дела о покушении на имама в Ингушетии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Назрановский районный суд в Ингушетии с участием присяжных заседателей вынес приговор местным жителям по резонансному делу о подготовке покушения на известного общественного деятеля, имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

"В ходе заседания присяжные заседатели оправдали подсудимых в части покушения на проповедника, а в части незаконного хранения оружия и боеприпасов посчитали их вину доказанной. На основании вердикта присяжных суд вынес приговор и назначил одному фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, второму - 4,5 года", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что третьего подсудимого освободили прямо из зала суда.

2 октября 2017 года ФСБ сообщила о предотвращении в Ингушетии покушения на проповедника с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности. Были задержаны двое подозреваемых, у них нашли готовые к применению СВУ. Источник в силовых структурах региона уточнил, что они планировали убить имама Чумакова, взорвав начиненную взрывчаткой машину после пятничного намаза.

Отмечалось, что это третья по счету попытка убить богослова. Первое покушение на Чумакова было совершено в 2010 году - тогда под днищем его машины сработало взрывное устройство. Проповедник был тяжело ранен, лишился ноги, но остался жив. В марте 2016 года в результате еще одного взрыва автомобиля имам почти не пострадал.