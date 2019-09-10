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Степной пожар уничтожил шесть жилых домов на Кубани

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен во вторник на территории станицы Тамань (Краснодарский край), где из-за степного пожара полностью сгорели шесть жилых домов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Темрюкского района.

"Причиной стало возгорание сухой травы на ферме в районе улицы ул. Морская Таманского сельского поселения. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. К настоящему моменту пожар потушен, но в результате сгорело шесть жилых построек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Из очага возгорания было эвакуировано 57 человек. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливается источник пожара.

Главой Темрюкского района подписано распоряжение о введении ЧС в границах Таманского сельского поселения. Администрацией Темрюкского района создана комиссия по определению ущерба, нанесенного пожаром. Ведется работа по восстановлению утраченных документов всем пострадавшим в огне.

"У 39 погорельцев пожар полностью уничтожил имущество. Из них 26 человек временно размещены в гостинице, обеспечены водой и питанием. Остальные пострадавшие разъехались по родственникам и знакомым", - уточнил собеседник агентства.

Для пострадавших от пожара в Темрюкском районе открыты несколько пунктов приема гуманитарной помощи.

Кубань

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