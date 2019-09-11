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Военные опровергли сообщения об аварийной посадке МиГ-31 в Перми

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Самолет МиГ-31БМ во вторник штатно сел в аэродроме базирования в Перми, информация об аварийной посадке не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

Там отметили, что плановый учебно-тренировочный полет закончился штатной посадкой, после которой на обязательном послеполетном осмотре у самолета обнаружили неисправность. Сейчас она уже устранена.

В пресс-службе подчеркнули, что самолет и экипаж готовы к выполнению своих задач.

Мионобороны РФ МиГ-31БМ Пермь

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