Военные опровергли сообщения об аварийной посадке МиГ-31 в Перми
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Самолет МиГ-31БМ во вторник штатно сел в аэродроме базирования в Перми, информация об аварийной посадке не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.
Там отметили, что плановый учебно-тренировочный полет закончился штатной посадкой, после которой на обязательном послеполетном осмотре у самолета обнаружили неисправность. Сейчас она уже устранена.
В пресс-службе подчеркнули, что самолет и экипаж готовы к выполнению своих задач.