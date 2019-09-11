Володин запросил у Минобрнауки данные о зарплатах рядовых преподавателей вузов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслва Володин попросил министра науки и высшего образования Михаила Котюкова предоставить данные о зарплатах преподавателей вузов без учета ректоров, проректоров, деканов и заведующих кафедрами. Если выяснится, что у таких сотрудников зарплаты ниже средних по региону, будут приняты меры, пообещал он.

Он запросил представить отдельно данные по каждому вузу, чтобы это стало "сигналом ректорам". Спикер отметил, что у некоторых ректоров зарплата может быть в разы больше зарплаты министра, а иногда они такие большие, что депутаты бы удивились. По его сведениям, разрыв между зарплатами руководства и средними зарплатами в высшей школе может составлять десятки раз.

"Если они так много делают для страны - конечно, это обосновано, если кто-то из них изобрел то, что продвигает страну и прогресс, тоже обосновано, но отрываться от коллектива нельзя", - сказал Володин.

Котюков пообещал предоставить эти данные и напомнил, что в высшее образование возвращается прежнее ограничение: зарплата ректора может быть не более чем в восемь раз выше средней по коллективу.

10 сентября Володин запросил для Думы такие же данные по зарплатам рядовых врачей и учителей.

Также 10 сентября историк, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик сообщил, что в начале учебного года истфак МГУ, где он преподает 12 лет по совместительству, предложил ему продолжить работу со студентами бесплатно. Он сказал "Коммерсанту", что на кафедре ему объяснили, что у факультета больше нет денег на совместителей. По его словам, он согласился работать бесплатно. В фейсбуке он написал, ссылаясь на коллегу с истфака, что из-за нехватки денег всех совместителей на факультете сократили.

Иванчик напомнил, что ведет в МГУ курс греческой эпиграфики, а в разные годы "брал дополнительно часть курса по Северному Причерноморью". Совместители получали треть или четверть ставки штатного преподавателя, он назвал эти деньги "скорее чисто символическими".

Исполняющий обязанности декана истфака Лев Белоусов заявил, что пока Иванчик с руководством факультета не встречался, преподавать ему не предлагали, а совместители на истфаке получают зарплату "в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой". Информация Иванчика не соответствует действительности, добавил он.