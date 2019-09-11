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Житель Татарстана приговорен к девяти годам колонии за помощь "Аль-Каиде"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Приволжский окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии общего режима жителя Татарстана Андрея Верезуского за попытки помочь запрещенным в России террористическим группировкам "Имарат Кавказ" и "Аль-Каида". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Суд и следствие установили, что 47-летний подсудимый вместе с сообщником вербовал жителей села Ютазы в "Имарат Кавказ" и предлагал им совершать теракты на Северном Кавказе. Подельник Верезумского находится в международном розыске.

Также установлено, что в 2012 году Верезумский перевел $27 400 в Пакистан в помощь вооруженным ячейкам "Аль-Каиды".

Подсудимый вину не признал.

Татарстан Пакистан Андрей Верезумский Имарат Кавказ Аль-Каида

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