Приморские пожарные сняли повисшего на крыше парашютиста

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные в приморском городе Уссурийске помогли мужчине, который, спускаясь с парашютом, куполом зацепился за крышу жилого дома и застрял, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что парашютист повис на стропах на высоте третьего этажа.

Чтобы снять мужчину с крыши, пожарные развернули специальную лестницу и отцепили парашютиста от строп. Медицинская помощь ему не потребовалась. Операция по спасению заняла несколько минут.