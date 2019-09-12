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Приморские пожарные сняли повисшего на крыше парашютиста

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные в приморском городе Уссурийске помогли мужчине, который, спускаясь с парашютом, куполом зацепился за крышу жилого дома и застрял, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что парашютист повис на стропах на высоте третьего этажа.

Чтобы снять мужчину с крыши, пожарные развернули специальную лестницу и отцепили парашютиста от строп. Медицинская помощь ему не потребовалась. Операция по спасению заняла несколько минут.

Уссурийск Приморский край МЧС

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