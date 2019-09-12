Федотов предложил устранить конкуренцию "денежных мешков" на выборах

В этом, по мнению председателя СПЧ, может помочь создание единого избирательного фонда

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил создать единый избирательный фонд для борьбы с конкуренцией "денежных мешков" на выборах.

На его взгляд, в начале 90-х "свободные выборы были, а денег тогда ни у кого не было". "И выборы проходили именно так, как и должны проходить - как конкуренция идей и людей. А сейчас у нас конкуренция "денежных мешков": у кого избирательный фонд больше, тот может позволить себе больше билбордов и выступлений в СМИ, более дорогих политтехнологов, более искушенных сборщиков подписей", - сказал Федотов в интервью "Известиям" в четверг. Он выразил недоумение, "как можно платить за сбор подписей: его должны осуществлять те, кто симпатизирует кандидату".

"Нам нужно переходить к системе общего избирательного фонда, который может формироваться как из бюджета, так и за счет пожертвований сторонников партий и кандидатов, но средства из него должны делиться поровну между всеми кандидатами", - отметил глава СПЧ. Также он считает возможным сделать так, "чтобы у всех кандидатов было равное количество билбордов либо общие билборды с портретами всех кандидатов, как на избирательных участках".

Федотов убежден в необходимости "изгнать деньги из избирательной системы". "Представьте себе небогатого кандидата, у которого в избирательном фонде оказывается не минимальная сумма в 500 рублей, а 100 млн. Если это кандидат от партии и финансирование того же происхождения, можно предположить, что источник денег - партвзносы и бюджетная подпитка. В остальных случаях это деньги от физических или юридических лиц. Но если они дали кандидату 100 млн, потом они попросят от победителя определенных услуг. А что это, как не коррупция?" - полагает Федотов.

Он отметил, что предложения по реформированию выборного законодательства будут представлены в ежегодном докладе президенту, который готовит СПЧ. Однако свои предложения Федотов оценил, как личные и "более радикальные".