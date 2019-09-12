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Житель Ульяновска осужден на 7 лет колонии за стрельбу на городском рынке

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновске вынес приговор местному жителю, который во время конфликта на городском рынке открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил одного из посетителей.

Управление Следственного комитета России (СКР) по региону сообщает в четверг, что действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ему назначено 7 лет колонии строгого режима.

Как сообщалось, конфликт произошел в феврале 2019 года. Ульяновец пришел на центральный городской рынок, где вел себя агрессивно и вызывающе. Один из посетителей сделал ему замечание. Между ними произошла ссора, в ходе которой зачинщик конфликта выстрелил четыре раза из травматического пистолета в оппонента и скрылся. Пострадавший остался жив, ему вовремя оказали медпомощь.

Как отмечает СКР, 29-летний житель Ульяновск был судим ранее за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ (ст.322.3 УК РФ).

СКР Ульяновск

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