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Источник сообщил о планах принять на вооружение новый пистолет "Удав"

Он способен пробить бронежилет с нескольких десятков шагов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Новый российский пистолет "Удав" хотят принять на вооружение, уже запланированы серийные поставки этого оружия в войска, сообщил "Интерфаксу" военный источник.

9-миллимитровый самозарядный пистолет "Удав" разработали в Центральном научно-иследовательском институте точного машиностроения. Его разработка и доводка заняла около пяти лет. В марте 2016 года он прошел предварительные испытания, а в декабре 2018 года - государственные испытания.

В "Ростехе" 12 сентября сообщили, что пистолет успешно прошел войсковые испытания и Министерству обороны передали документы, необходимые для постановки пистолета на вооружение. Госкорпорация готова наладить его серийное производство.

"Оригинальные конструкторские решения и использование композитных материалов позволили уменьшить вес комплекса и повысить его эксплуатационные характеристики. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск", - напомнил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов.

Пистолет разработан под патрон повышенной мощности 9х21 мм, который может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм - с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием (для стрельбы в самолете), повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.

В состав пистолетного комплекса входят комбинированные лазерные целеуказатели видимого или инфракрасного спектра, разработанные АО "Новосибирский приборостроительный завод". На пистолет можно установить глушитель для беззвучной и беспламенной стрельбы патронами с уменьшенной скоростью пули.

Ростех ЦНИИТочмаш Удав Сергей Абрамов

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