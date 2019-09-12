Комитет Госдумы одобрил законопроект, расширяющий право задержанных на звонок

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании рекомендовал к принятию в первом чтении поправки в закон "О полиции", предлагающие расширить круг лиц, которым может позвонить гражданин в случае задержания.

Соответствующая инициатива была внесена в Госдумы группой депутатов - членов комитета по безопасности, в частности, заместителем председателя комитета Александром Хинштейном.

На заседании комитета в четверг Хинштейн пояснил, что "в действующей редакции закона "О полиции" указано, что задержанный имеет право совершить звонок только близкому родственнику". "Но не всегда такие родственники имеются, поэтому мы предлагаем расширить эту категорию, и предлагаемая в закон "О полиции" норма вводит понятие "близкого лица", к которому, к примеру, мог быть отнесены гражданский супруг или супруга, дядя, тетя", - отметил Хинштейн.

После заседания депутат пояснил "Интерфаксу", что вносимая норма является "реализацией права задержанного на звонок, которое ему должно быть обеспечено в случае задержания".

"Опасений, о том, что задержанный, к примеру, может связаться со своими сообщниками, не должно быть. Задержанный должен сообщить, кому он звонит, к тому же органы внутренних дел наделены специфическими возможностями и их задача обеспечить контроль над такими звонками, что абсолютно достижимо", - сказал парламентарий.

Проект поправок в закон "О полиции" Хинштейн внес в Госдуму в апреле 2019 года. Данный документ также предлагает обязать сотрудников полиции после оказания помощи пострадавшим и направления их в больницу сообщать об этом их близким родственникам не позднее чем в течение суток.