Дело о повреждении подростком машины, задавившей его щенка, вернули в прокуратуру

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Томске удовлетворил ходатайство прокуратуры о возврате в ведомство уголовного дела в отношении подростка, который повредил автомобиль, задавивший его щенка, сообщила прокуратура Томской области.

По данным надзорного ведомства, гособвинитель обнаружил нарушения уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного акта. Ходатайство о возврате дела было подано для устранения препятствий для рассмотрения дела судом.

Летом в Томске 16-летний подросток повредил автомобиль Nissan, который задавил его щенка. Хозяин оценил повреждения в 14 тыс. рублей, а полиция возбудила против молодого человека уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества со значительным ущербом. В сентябре дело поступило в суд.

Однако из-за большого общественного резонанса областное управление СКР инициировало возвращение дела против подростка из суда для дополнительного расследования.