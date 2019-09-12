Минфин займется поиском неизвестных проблем с госзакупками

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в 2020 году займется выявлением неизвестных проблем в сфере госзакупок и поиском способов их решения, заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров на Московском финансовом форуме.

По его словам, известные проблемы либо уже решены, либо решаются в юридическом отношении и будут решены технически в 2020 году. "Дальше надо думать о продолжении оптимизации закупок", - сказал он и добавил, что изменения законодательства должны охватить не только сам процесс закупок, но и этапы до и после них.

Не выявленные и не определенные проблемы в сфере закупок являются сдерживающим фактором для участия поставщиков в госзакупках, считает замминистра. Для примера он сказал, что сейчас около 10% контрактов расторгаются по соглашению сторон.

"Что стоит за этим явлениям, пока непонятно - то ли это нормальная рабочая практика, то ли имеет место давление на поставщиков со стороны заказчиков. Кроме того, есть одностороннее расторжение контрактов заказчиками. Их общее число невелико (около 8 тысяч), но более 40% таких расторжений признаются необоснованными", - заявил Лавров.

Он также допустил, что поставщики могут не идти в госзакупки из-за сложностей с оплатой, которые возникают после закупочной процедуры. "Значит, это необходимо четко обозначить, что несвоевременная оплата - серьезное нарушение и за него необходимо жестко наказывать", - сказал чиновник.

До закупок бывают проблемы с получением лимита бюджетных обязательств. "Несвоевременное получение лимитов, нерациональное их использование приводит к тому, что многие закупки проводятся с опозданием, - сказал Лавров. - Сейчас есть лимиты на трехлетний период - почему бы сейчас не проводить закупки по лимитам на 2020, на 2021 год. Такое впечатление, что у нас где-то системный сбой во взаимопонимании между финансовыми органами и заказчиками. У заказчиков, которым рассказываешь о такой возможности, она вызывает удивление. Необходимо использовать возможность проведения заблаговременных закупок. Это снимет огромный пласт проблем, которые возникают из-за того, что все приходится делать быстро, в суете. Надо решить эту проблему и обеспечить заблаговременное проведение закупочных процедур".